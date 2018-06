Triberg Zusammenschluss prägt Vereinsjahr

Die erste Herrenmannschaft spielte aufgrund der erfolgreichen Relegation 2017 in der Landesliga Süd. Trotz guter Punkte reichte es nicht für den Klassenerhalt, weshalb man in der nächsten Runde wieder in der Bezirksklasse antrete. "Die Kameradschaft innerhalb der Mannschaft passte, auch der Einsatz war stets vorbildlich", lobte Quentmeier. In der nächsten Saison wolle man wieder angreifen und den direkten Wiederaufstieg mit dem neuen Trainer Jürgen Storz anpeilen.

Erfolgreich war die A-Jugend, die in der Kreisklasse Offenburg-Schwarzwald-Rastatt die Meisterschaft schaffte. Vize-Meister wurde die B-Jugend in der Bezirksklasse Offenburg-Schwarzwald.

Die Turner hatten neben dem Übungsbetrieb im vergangenen Jahr einige Wettkämpfe und Turntreffen im Programm. Neben Mannschaftswettbewerben in Blumberg für die Altersklasse W12/13 starteten die Triberger beim Gaukinderturnfest in Bad Dürrheim. Zwei Mannschaften erturnten sich den ersten und vierten Platz, worauf die Teilnahme beim Landeskinderturnfest in Konstanz folgte. "Unser Motto war ›Dabeisein ist alles‹, am Ende erreichten wir einen tollen neunten und zwölften Platz", berichtete Maria Huber. Auch einige erwachsene Turner stellten sich erfolgreich dem Wettkampf beim Deutschen Turnfest in Berlin.

Auch das Sportabzeichen, das von Elisabeth Wallishauser organisiert wird, stieß wieder auf rege Teilnahme. Jugendliche und Erwachsene absolvierten das langfristige Trainingsprogramm, und wurden am Ende mit dem Sportabzeichen, als Zeichen der Fitness, belohnt.

Die Wahlen ergaben nur geringfügige Veränderungen: Jochen Quentmeier steht weiterhin der Abteilung Handball vor, unterstützt wird er von Ralf Wallishauser und Martin Burkert. Als Kassenwart fungiert Stefan Schmetzer. Die Leitung der Abteilung Turnen haben für weitere zwei Jahre Maria Huber, Elisabeth Wallishauser und Claudia Matella inne. Als Beisitzerin im Hauptverein ist nun Natascha Klein mit im Boot.

Maria Huber, Elisabeth Wallishauser und Ingrid Kammerer wurden von der Vorsitzenden Andrea Mickeleit zu Ehrenmitgliedern ernannt. Allesamt sind seit vielen Jahren aktiv im Turnverein Triberg dabei und sind in besonders hohem Maße am Gelingen der Vereinsaktivitäten beteiligt.

Mit dem Vereinsehrenabzeichen in Gold wurden Waltraud Klein, Petra Lienhard, Rebecca Weissenberger, Diana Zucker (alle 40 Jahre aktiv) und Christof Furtwängler (50 Jahre passiv) ausgezeichnet.

Das Vereinsehrenabzeichen in Silber erhielten Hendrik Allgeier, Horst Hummel, Wolfgang Kammerer, Heidi Winterer (alle 25 Jahre aktiv) und Norbert Kessler (40 Jahre passiv). Friedhilde Gulitz, Elisabeth Lobreyer, Kim Oestereich, Helga Rudow und Ulrike Stockburger sind seit 15 Jahren aktive TV-Mitglieder, Melanie Dold, Rolf Dickmann, Stephanie Eichner, Carolin Hermann und Brigitte Maier seit 25 Jahre passive Mitglieder. Hierfür erhielten allesamt das bronzene Vereinsehrenabzeichen.