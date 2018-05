Triberg. Mit der Triberger Wallfahrtskirche und dem barocken Hochaltar besitzt Triberg ein kirchliches Juwel von überregionaler Bedeutung. Es gibt dort zusätzliche Wallfahrtsgottesdienste: jeweils mittwochs um 11 Uhr am 9. Mai mit Pfarrer Meinrad Feuerstein, am 16. und 30. Mai mit Pfarrer Hannes Rümmele und schließlich am 23. Mai mit Pfarrer Paul Heizmann.