Ines Kammerer hat ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadtverwaltung Triberg begonnen. Für die 20-jährige aus Nußbach ist die erste Station im Rathaus das Hauptamt. Dort werden ihr Einblicke in die Aufgaben und Tätigkeiten einer Kommunalverwaltung vermittelt, bevor sie aktiv an verschiedenen Aufgaben mitwirken kann. Während ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung wird sie alle Fachbereiche der Stadtverwaltung durchlaufen. Dazwischen besucht sie den Blockunterricht an der Kaufmännischen Berufsschule in Villingen-Schwenningen. Den Abschluss bildet ein dreimonatiger verwaltungsspezifischer Lehrgang an der Verwaltungsschule in Villingen.