Triberg. Im Auftrag der Volkshochschule Triberg beginnt ab Dienstag, 18. September, ein "Zumba"-Gesundheitskurs. Er wird von Natascha Klein, zertifizierte Zumba-Trainerin, geleitet und umfasst zehn Abende, jeweils von 19 bis 20 Uhr im Kurhaus Triberg. Zumba ist das Richtige für alle, die etwas für ihre Figur tun, aber auf den Spaß nicht verzichten möchten. Lateinamerikanische Rhythmen wie Salsa, Merengue, Reggaeton, Cumbia, Cha Cha und Co regen die Fettverbrennung an und lassen den Schweiß fließen. Die spritzige Musik und die Freude am Tanzen lässt die Teilnehmer oft sogar ganz vergessen, dass sie gerade eine Trainingseinheit machen. Es sind keine tänzerischen Vorkenntnisse erforderlich. Bitte Fitnesskleidung, Sportschuhe, Trinkflasche und Handtuch mitbringen. Treffpunkt ist am Bühneneingang des Kurhauses. Die Gebühr für zehn Abende beträgt 60 Euro. Anmeldung direkt vor Ort oder bei der VHS, Janice Ketterer, Telefon 07722/ 95 32 52, Fax 07722/95 32 23, E-Mail Janice.Ketterer@triberg.de.