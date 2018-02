Triberg Zum 70. Geburtstag gibt es eine riesige Torte

Da die Nußbacher Zunft 1948 gegründet wurde, war dieser Abend auch eine 70er-Geburtstagsparty. Ein farbiges Bild bot der Einzug der Gardemädchen, des Elferrats, der Katzen, der Gfleechtwiiber und Strohdrescher. Vor dieser Kulisse startete Oberzunftmeisterin Sonja Schätzle ein großes Begrüßungsaufgebot, denn alles was Rang und Namen in der Raumschaft hat, war an diesem Abend vertreten. Entschuldigt waren nur die Triberger, sie feierten selbst ein Jubiläum. Da sie aber nächstes Jahr dafür geballt erscheinen werden, spielen die Zunft und die Ortsverwaltung jetzt schon mit dem Gedanken einer Hallenvergrößerung.

Zwei Festdamen verlasen schließlich die Festordnung – unter anderem seien finstere Mienen an der Garderobe abzugeben. Mit Tänzen wurde das Unterhaltungsprogramm eröffnet. Die Mädels der Garde begannen mit einem flotten Marsch. Auch der Strohdrescher-Gflechtwiiebertanz gefiel dem Publikum, zumal dieser plötzlich vom zunächst behäbigen Strohdrescher-Schritt ins flotte, moderne überwechselte.

In die Bütt stieg Florian Kern. Er berichtete, was im Dorfladen passiert. Vor allem nach der Fröscheparty, wenn vergessen wird, den Videorekorder auszuschalten. Frank Kienzler und Holga Dabrunz erinnerten mit ihrem bunten Liedermix an 70 Jahre Nußbacher Fasnet, das Publikum sang lautstark mit.