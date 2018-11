Triberg Zahl der Museumsbesucher konstant

Routiniert trug Vereinsrechner Hans Joachim Schulte das umfangreiche Zahlenwerk vor und musste der Versammlung berichten, dass die Anzahl der Museums-Besucher geringfügig von 34 853 im Jahr 2016 auf 34 084 in 2017 zurückgegangen sei. Ebenso waren die Einnahmen aus dem Betrieb des Museumscafés rückläufig, was aber auch mit der "Edeka-Baustelle" zusammenhänge.

Stefan Blank rückt nach

Kassenprüfer Michael Hummel las den Prüfungsbericht vor und bescheinigte den Verantwortlichen eine ordnungsgemäße und korrekte Buchführung. Durch den Tod von Gerhard Lauer musste nun ein weiterer Kassenprüfer bestimmt werden, welcher in der Person von Stefan Blank einstimmig gewählt wurde.

Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold, der auch in Vertretung des Bürgermeisters und der Stadt Triberg anwesend war, übernahm die Entlastung des Gesamtvorstands sowie des Rechners. Per Akklamation wurden beide Gremien einstimmig entlastet

Zum Thema Edeka hatte Arnold noch eine Neuigkeit parat: "So langsam können wir den Einkaufszettel vorbereiten, denn die rund sechs Jahre dauernde Wartezeit hat nun bald ein Ende".

Breiten Raum nahmen die Wahlen in den Vorstand ein und so wurde eine Personenrochade in den wichtigsten Ämtern vorgenommen. Der erste Vorsitzende des Vereins, Siegfried Heim, trat von seinem Amt zurück und übernimmt die Position des stellvertretenden Vorsitzenden. Neuer Vorsitzender wurde Carsten Sieber. Die bisherige zweite Vorsitzende Susanne Schulte übernimmt von ihrem Ehemann Hans Joachim die Stelle des Vereinsrechners, welcher jetzt als Beirat fungiert. Dieses Amt wurde durch das Ausscheiden von Claudia Homburg, vakant. Beisitzer Kurt Eitner, der ebenfalls auf eine weitere Kandidatur verzichtete, wird durch Laura Heim ersetzt.

Der erste und zweite Vorsitzende sowie die Kassiererin wurden auf vier Jahre gewählt. Während die Beisitzer für zwei Jahre diese Position übernehmen. Der neue Kassenprüfer Blank wird für die Dauer von einem Jahr seine Tätigkeit aufnehmen. Auch diese Wahlen erfolgten per Akklamation und wurden von der Versammlung einstimmig angenommen.

Überraschung zum Schluss

Zum Schluss der Sitzung überraschte der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Mittlerer Schwarzwald, Manfred Kuner, die Versammelten. Er kündigte eine außerplanmäßige Spende von 2500 Euro an, die noch in diesem Jahr an die Vereinskasse überwiesen werde.