Triberg. Die jährliche Zählerablesung beginnt. Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Triberg dazu wieder den Service der Online-Zählerstandserfassung an. Alle Eigentümer, die eine Ableseinfo erhalten haben, können ihre Zählerstände selbst ablesen und im Internet unter www.triberg.de unter der Rubrik Zählerstandserfassung eingeben. Hierzu werden einfach in der Eingabemaske der Nachname und die Zählernummer eingetragen. Danach können alle Zählerstände (ohne Nachkomma-Stellen) eingegeben werden. Sollten die Zählerstände bis zum 31. Dezember nicht übermittelt sein, wird der Verbrauch auf der Basis des Vorjahres geschätzt. Wer keinen Internet-Zugang hat, kann den Zählerstand gerne auch per Post- oder Faxversand mitteilen oder durch Abgabe der ausgefüllten Kundenselbstablesung im Rathaus Triberg, Hauptstraße 57.