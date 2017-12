Triberg. Die jährliche Zählerablesung steht bevor. Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Triberg dazu den Service der Online-Zählerstandserfassung an. Eigentümer, die eine Ableseinfo erhalten haben, können ihre Zählerstände selbst ablesen und im Internet unter www.triberg.de  unter Online-Zählerstandserfassung eingeben. Hierzu werden in der Eingabemaske der Nachname und die Zählernummer eingetragen. Schnell, sicher und ungestört können laut Stadtverwaltung danach alle Zählerstände (ohne Nachkomma-Stellen) eingegeben werden. Sollten die Zählerstände bis zum 31. Dezember nicht übermittelt sein, wird der Verbrauch auf der Basis des Vorjahres geschätzt. Wer keinen Internet-Zugang hat, kann den Zählerstand auch per Post- oder Faxversand mitteilen oder durch Abgabe der ausgefüllten Kundenselbstablesung im Rathaus Triberg.