Triberg Wurm und Teig sind nicht alles

Das hat man am Bergsee a schon länger nicht erlebt: Morgens um acht am Sonntag bei Herbstwetter und eher kühlen Temperaturen kamen etliche Männer und einige Kinder, ließen sich im Halbrund um den See nieder. Sie packten ihre Gerätschaften aus und begannen zu angeln.

Raumschaft Triberg. Eingeladen hatte der Angelsportverein Schwarzwaldquelle zum Kameradschaftsfischen, das zugleich aber auch Königsfischen war. Es sollte sich aber dabei wieder einmal zeigen, dass der Angler mit dem meisten gefangenen Fisch-Gewicht, also der König des Tages, nicht zwangsweise auch derjenige ist, der für seine Familie eine leckere Mahlzeit mit nach Hause bringt.

"Ein paar Barsche, vielleicht auch einige Hechte, kapitale Karpfen und Regenbogenforellen kann man hier fangen, vielleicht auch einige Rotaugen oder Rotfedern, das sind die Fische, die hier auf uns warten", nannte der Vorsitzende Thomas Otto die Arten, die im Bergsee schwimmen. Allerdings, so sagte er, habe er vor einigen Tagen einen recht ordentlichen Wels im Bergsee gesehen.