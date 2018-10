Triberg Würdigung der Leistungsträger für ihre Treue

Dieter Dold, Privatkundenbetreuer aus Schonach, feierte nun sein 40-jähriges Dienstjubiläum. Begonnen hatte er seine Laufbahn als Auszubildender im Jahr 1976 bei der damaligen Volksbank Triberg. Nach einer kurzen Pause aufgrund seines Wehrdienstes kam er im Januar 1980 in die Kundenberatung nach Schonach zurück. Nur unterbrochen von einem zweijährigen Ausflug in die Energiebranche, betreut er nun schon insgesamt 36 Jahre seine Privatkunden in Schonach.

Inge Hauer, startete 1978 ihren beruflichen Werdegang bei der damaligen Raiffeisenbank Oberwolfach in der Buchhaltungsabteilung. Die gelernte Industriekauffrau bemerkte, dass sie gerne in Kundenkontakt steht und wechselte daher bald in die Serviceberatung in Oberwolfach. Mit einer kurzen Unterbrechung von zwei Jahren Elternzeit, war sie dann für insgesamt 18 Jahre in der Serviceberatung Oberwolfach tätig. Seit September 2003 arbeitet Inge Hauer nun im Firmenkundensekretariat der Volksbank Mittlerer Schwarzwald in Wolfach.

Bürgermeister gratuliert