Triberg Wortschöpfung erinnert an "Schildbürgerstreich"

Es ist wohl davon auszugehen, dass diese Wortschöpfung an einen "Schildbürgerstreich" erinnern soll. Macht man sich nun die Mühe, in Deutschlands bekanntestem Wörterbuch nach dem Sinn des Wortes nachzublättern, wird man lesen, dass "ein ›Schildbürgerstreich‹ eine Handlung ist, deren eigentlicher oder ursprünglicher Zweck in törichter Weise verfehlt wird". Bleibt nur abzuwarten, ob nicht noch weitere Schilder an anderer Stelle in der Stadt nachfolgen werden.