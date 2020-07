Triberg Wohnhaus wird Raub der Flammen

Das Gebäude selbst konnte von den Feuerwehrkräften trotz intensiver Löschmaßnahmen, unter anderem mit der Drehleiter, nicht mehr gerettet werden. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dachstuhl, der schließlich einstürzte. Auch der darunter liegende Gebäudeteil brannte komplett aus.

Der helle und weit sichtbare Feuerschein am Nachthimmel lockte auch mehrere Schaulustige an den Einsatzort. Weshalb das Feuer in dem unbewohnten Gebäude ausbrach, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Brandexperten des Kriminaldauerdienstes aus Konstanz sind noch am Abend am Brandort eingetroffen. Laut Aussage der Polizei ist das Gebäude jedoch einsturzgefährdet und konnte bislang nicht betreten werden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Triberg, Nußbach und Gremmelsbach, die mit insgesamt rund 45 Kräften vor Ort war, auch der Rettungsdienst des Roten Kreuzes sowie Mitglieder des DRK-Ortsvereins Triberg mit insgesamt rund 15 Einsatzkräften.