Triberg. Die Skizunft Triberg beginnt wieder in Verbindung mit dem Turnverein mit dem wöchentlichen Nordic-Walking-Lauftreff im Prisengebiet. Erster Treffpunkt ist am Mittwoch, 12. September, um 10 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Prisenhäusle. Jeder, der sich sportlich betätigen will, ist dazu eingeladen. Gelaufen wird bis zum Wintereinbruch. Die einmalige Gebühr für Mitglieder beläuft sich auf zehn Euro, für Nichtmitglieder 15 Euro. Weitere Infos telefonisch unter 07722/47 64 bei Bertram Kienzler.