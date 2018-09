Triberg Wissen von Aquavilla fließt nach Nepal

Hohe Ehre für die Aquavilla: Eine zwölfköpfige Regierungsdelegation aus Nepal kam, um sich bei dem Dienstleister über die Entstehung, Aufbau und wichtigste Aufgaben der Firma zu informieren.

Raumschaft Triberg. Andreas Obser von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hatte angefragt, ob man bereit sei, die Gäste zu empfangen. Der Austausch ist wichtig. Hintergrund sei, so Obers, dass es in Nepal erstmals seit 20 Jahren wieder Kommunalwahlen gegeben habe, dazu wurde die Regierung erst kürzlich umfassend reorganisiert. Mit dem Ziel eines Erfahrungsaustauschs auf Landes- und Kommunalebene mit dem "Ministry of Federal Affairs and General Administration", das den Staatssekretär Dinesh Thapaliya entsandt hatte, war die Delegation nach Baden-Württemberg gekommen.

Besuche bei der Führungsakademie Baden-Württemberg, der Hochschule Kehl, dem Städtetag sowie ausgewählten Bürgermeistern stehen ebenfalls auf dem Plan der Delegation.