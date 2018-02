Triberg "Wir haben uns ganz klar gesteigert"

Viel zu berichten gab es bei der Hauptversammlung der Stadt- und Kurkapelle, die auf ein sehr erfolgreiches vergangenes Vereinsjahr zurückblicken konnte. Auf Rekordniveau lagen die Einnahmen und Ausgaben. Neustes Großvorhaben ist die Anschaffung neuer, moderner Uniformen.

Triberg. Jugendvertreter Dominik Wiebel und Juka-Dirigent Martin Mayer gaben in jeweils einen Einblick in die Jugendarbeit des Vereins. "Dankbar bin ich für die Bläserklasse. Ich denke, dass wir die Früchte bald ernten können", so Mayer im Hinblick auf die von Hauptkapellendirigent Hansjörg Hilser geleite Klasse, die in Zusammenarbeit mit der Grundschule den musikalischen Nachwuchs fördern soll. Sorgen bereitete Mayer jedoch der Altersdurchschnitt der Jugendkapelle. "Es ist schwierig, die Älteren, die auf einem hohen Niveau sind und teilweise auch schon in der Hauptkapelle spielen, mit den Jüngeren auf einer musikalischen Ebene zusammenzubringen", meinte Mayer. Dies wirke sich auch auf die Auswahl von Stücken aus, die sich aufgrund dieser Situation als äußerst schwierig darstelle.

Unterhaltsam gestaltete Schriftführerin Tanja Engelke ihren Bericht über die Aktivitäten der Stadtkapelle. Im Dialog mit Celine Naujoks, die in die Rolle einer Friseurin schlüpfte und neugierig Fragen zum Jahr der Musiker stellte, bot Engelke einen Überblick über die Veranstaltungen und Konzerte. Ein Höhepunkt neben dem erfolgreichen Sommerkonzert sei das Narrentreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte gewesen ebenso wie Auswärtsauftritte der Musiker, beispielsweise beim Mostfest in Steinach.