Triberg Winterausfahrt nach Serfaus

Der Vorsitzende gab weitere Programmpunkte für das kommende Jahr bekannt. Am 10. Januar ist in der Rothaus-Arena der Nachtstaffellauf um den Bürgermeister-Pokal der Stadt Triberg geplant. Im Frühjahr wird zur Maiwanderung geladen und im Herbst steigen das Skihüttenfest und der Wasserfalllauf. "Die Skizunft wirkt beim Stadtfest am 7. und 8. Juli mit", so Kürner. Zudem warb er für den Nordic-Walking-Kurs, der jeden Mittwoch unter der Leitung von Bertram Kienzler stattfindet. Die Walking-Tour beginnt jeweils um 10 Uhr beim Prisenhäusle-Parkplatz.