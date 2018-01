Triberg Wildschweine verwüsten kompletten Acker

Die Schäden, die sie an landwirtschaftlichen Flächen verursachen, sind immens: Schön gleichmäßig sind dort die Furchen in Gremmelsbach, als hätten Menschen den Acker mit der Hacke sorgfältig bearbeitet.

Karl Dold, der Besitzer des verwüsteten Grasackers ist selbst Jäger, aber da die Wildschweine zu vollkommen unvorhersehbaren Zeiten die Felder heimsuchen, ist das Abschießen äußerst erschwert. Er könne ja nicht die ganze Nacht auf dem Hochsitz zubringen und am Morgen im Betrieb so fit sein wie nach einer durchgeschlafener Nacht, stellt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten fest. Zu seinem Bedauern wird er erst bei der nächsten Neuverpachtung 2022 die Möglichkeit erhalten, seine Fläche aus dem Jagdbogen vier herauszuschneiden. Davon will Dold Gebrauch machen. Dann ist er auch als Jäger auf seinem Besitz sein eigener Herr.

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass Wildschweine über einen äußerst sensiblen Geruchssinn verfügen. Ist der Wind für sie günstig, fliehen sie Hunderte Meter vor dem Jäger.