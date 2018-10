Der Jahrgang 1942/43 traf sich auf dem Friedhof zum Gedenken der verstorbenen Schulkameraden. Anschließend ging es zum Sektempfang ins "Bergseestüble". Am Nachmittag besichtigten die Jahrgänger das Schwarzwaldmuseum mit einer Führung und das Triberg-Land. Mit dem Wasserfall-Express ging es zurück zum "Bergseestüble", wo man einen fröhlichem Ausklang feierte. Wolfgang Hehl ließ in seiner Multimedia-Show alte und neuere Erinnerungen aufleben. Norbert Fischer aus Kiel und Kurt Kammerer aus Südfrankreich betonten immer wieder, wie gerne sie zum Klassentreffen, auch wenn die Anreise noch so weit ist, nach Triberg kommen: "Es ist die Heimat und das Wiedersehen mit den Schulkameraden, das uns immer wieder Freude bereitet, und wir kommen gerne zum 80er-Treffen wieder in die Wasserfallstadt." Foto: Jahrgang 1942/43