Triberg Wichtige Informationen in einer Dose

Selbst von fremden Personen ist dieser leicht zu finden. Deshalb werden jeder Dose zwei Aufkleber mitgeliefert, von denen einer an die Kühlschranktür und der andere an die Innenseite der Wohnungstür geklebt werden sollte.

Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten nach der derzeitigen Umsetzung dieser Aktion zeigte sich der DRK-Vorsitzende Wiengarn verhalten optimistisch und meinte: "Ich finde diese rote Kunststoffdose eine großartige und vor allen Dingen eine (über-)lebenswichtige Sache. Leider sind wir mit bisherigen Verkauf der Dose in Triberg und Schonach nicht ganz zufrieden. Wir stellen fest, dass in anderen Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises diese Dose innerhalb kürzester Zeit vergriffen war und entsprechende Nachbestellungen geordert werden mussten. In den Apotheken in Triberg und Schonach sind noch ausreichend Bestände vorhanden. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich diese Dose, die wir an Nichtmitglieder zum Selbstkostenpreis von drei Euro abgeben, besorgen. Wir wollen an dieser Sache nichts verdienen, im Gegenteil, die Fördermitglieder unseres Vereins erhalten diese Dose sogar zum Nulltarif."

Apotheker Thomas Reiser von der Stadtapotheke in Triberg bestätigte auf Anfrage, dass die Nachfrage nach diesen Behältern noch zu wünschen übrig lässt, ist aber guter Dinge, dass die Notwendigkeit einer solcher privaten medizinischen "Datensammlung" immer mehr erkannt und sich weiter herumsprechen wird.