Triberg Werke von Curt Liebich

Triberg/Gutach. Eine Gedächtnisausstellung zum 150. Geburtstag von Curt Liebich findet derzeit im Hasemann-Liebich Museum in Gutach statt. Der Illustrator, Maler, Werbegrafiker und Bildhauer wurde am 17. November 1868 in Wesel am Niederreihn geboren und starb am 12. Dezember 1937 in Gutach.