Triberg Wenn man sich eines Tages nicht mehr erinnern kann

Das Thema Demenz betrifft in zunehmendem Maße immer mehr Menschen. Dieser Kurs richtet sich hauptsächlich an die Angehörigen und Pflegenden von Demenzpatienten, aber auch Betroffene sowie alle an diesem Thema Interessierte sind willkommen.

Der Kurs soll in folgenden Bereichen Kenntnisse vermitteln: Was ist Demenz und welche Formen von Demenz gibt es? Was ist der Unterschied zu Alzheimer? Wie erkennt man Demenz? Krankheitsverlauf. Wie kann man der Krankheit vorbeugen? Verschiedene Empfindungen von Demenzpatienten, verspüren sie andere Schmerzen oder sterben sie anders?

Es werden Grundlagenkenntnisse in diesem Demenz-Kurs vermittelt, damit man Erkrankte und ihr Krankheitsbild besser verstehen kann. Ebenso werden praxisnahe Tipps zur erfolgreichen Alltagsbewältigung dargelegt.