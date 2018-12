Triberg Weit weg von USA treffen sich Mina und Brett in Triberg

Triberg (rib). Die Solokünstlerin Mina Thomas und Brydon Brett vom Ensemble The Bretts sind seit genau fünf Jahren ein Paar. Die beiden Amerikaner mussten 2013 zum Weihnachtszauber erst nach Triberg kommen, um sich dort im Schwarzwald kennenlernen zu können. Genau 18 Stunden, erinnerte sich Brydon Brett, hatten sie dafür Zeit.

In 18 Stunden gefunden

Mina war zu der Zeit Mitglied des Ensembles The Golden Voices of Gospel, die 2013 am ersten Weihnachtsfeiertag beim Weihnachtszauber auftraten. Der Gospelchor ändert jedes Jahr seine Besetzung. Nach dem erfolgreichen Casting gehörte Mina Thomas dem Golden Voices für das Jahr 2013 an, erklärt Brydon Brett. Der Gospelchor war damals nur knapp einen Tag in der Wasserfallstadt.