Triberg Weihnachtszauber zieht Besucher in Bann

Gemeinsam mit ihrem Helferteam auf der Plattform ganz nah beim Wasser präsentieren der gebürtige Triberger und sein Mentor ein atemberaubendes Spiel mit dem Feuer. Vom filigranen Züngeln der Flammenbilder bis zu gewaltigen Feuerstößen demonstrieren die Künstler ihr Können. Moderator Tim Dickmann hilft jeden Abend direkt bei den Zuschauern beim Einweisen und lotst die Familien mit Kindern freundlich auf die Plattform, damit auch die kleinen Gäste die Feuershow genießen können.

Während der Wartezeit informiert Hannes Schwarz über eine Videoleinwand über seinen Auftritt bei der Fernsehshow "Das Supertalent" am Samstag in Köln. Mit Fotos und kurzen Filmen verschafft er seinem Publikum einen Überblick auf den größten Moment seiner Karriere, auf den er acht Jahre hin gearbeitet hatte. In der Zeit des Triberger Weihnachtszaubers präsentieren Hannes Schwarz und Eldur Toa in einem Mammutprogramm an jedem der sechs Abende fünf Mal ihre Feuerspiele. Die perfekte Unterhaltung bot den Besuchern im Kurhaussaal das Reutlinger Duo "Junge Junge!" Beide haben ihre akademischen Laufbahnen an den Nagel gehängt, um ihr Hobby zum Beruf zu machen, so Mitorganisator Thomas Weisser bei seiner Moderation. Mit Zauberkunst, Musik und Comedy unterhielten sie ihr Publikum, das in ihre Darbietungen eingebunden wurde. Mit großer Geste oder auch nur scheinbar beiläufig zauberten sie und schufen Effekte, die die Besucher begeisterten. Im Wechsel mit "The Bretts" und der Pianistin Tamako Murakami sorgten sie dafür, dass der Kurhaussaal immer gut besucht war.

Auf der Naturbühne beim Weihnachtsdorf präsentierten sich mit dem "Schwarzwald-Quintett", den Glockenspielern Anita und Maik sowie mit Rebecca Weisser unterschiedliche musikalische Richtungen. Die Vielfalt des Programms ist fester Bestandteil des Weihnachtszaubers und ergänzt sich ideal.