Triberg Weihnachtszauber strahlt hell

Triberg. Weihnachten ist zwar schon vorüber. Aber in Triberg glänzt der Weihnachtszauber um so strahlender. Rund eine Million LED-Lichter illuminieren das Festgelände an "Deutschlands höchsten Wasserfällen" auf beeindruckende Weise und locken alljährlich zigtausend Menschen in die Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis.