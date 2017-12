Triberg Weihnachtszauber: So plant Saraph seine Show

Triberg/Mallorca - Ein lauer Herbstabend Anfang Oktober. Hannes Schwarz sitzt, in Shorts und Shirt, am Steg des Jachthafens Port Adriano im Südwesten Mallorcas, während die Sonne langsam im Meer versinkt und den Himmel in ein goldenes Licht taucht. In genau 80 Tagen steht Hannes als Saraph auf der Bühne mitten auf dem Wasserfall des Triberger Weihnachtszaubers und begeistert allabendlich fünf Mal ein großes Publikum.