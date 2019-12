Triberg Weihnachtszauber mit Millionen Lichtern

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, wird die aus Tokio stammende Ausnahmepianistin Tamako Murakami die Zuhörer musikalisch beeindrucken (15 Uhr, 16.20 Uhr). Eine breite Palette bekannter Popsongs und eigener Kompositionen präsentieren Piano Vocal (20 Uhr, Kurhaus). Auf der Naturbühne werden das Schwarzwald-Quintett und das Glockenduo Anita und Maik die Zuhörer abwechselnd mit guter Laune füttern.

Am Freitag, 27. Dezember, wird es international. Neben Schlagerstar Reiner Kirsten (17 und 19 Uhr, Naturbühne) werden The Golden Voices of Gospel die musikalischen Stars des Tages sein (18 und 20 Uhr, Kurhaus). Der Chor hat längst einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht und trat auch schon in den Shows von Helene Fischer auf.

Magische Gitarrenklänge erklingen am Samstag, 28. Dezember, wenn Magic Acoustic Guitars die Saiten streicheln (15.40 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr, Kurhaus). Parodist Tobias Gnacke wird berühmte Persönlichkeiten zumindest stimmlich auf die Bühne bringen (15, 16, 20, 18 Uhr). Auf der Naturbühne werden sich den ganzen Tag das Schwarzwald-Quintett und Rolf Royce & Candy Andy musikalisch abwechseln.

Am Sonntag, 29. Dezember kommen sowohl Freunde der Volksmusik als auch Fans von Klassik, Pop und Filmmusik auf ihre Kosten. Das Duo Tenöre4You wird Welthits aus der Klassik und Musicalmelodien singen (18 und 20 Uhr, Kurhaus). Ex-Klostertaler Christian Torchiani wird auf der Naturbühne seine volkstümlichen Schlager präsentieren (15,40 Uhr, 17 und 19 Uhr). Zudem wird mit den Drum Stars besondere Trommelkunst zu erleben sein (15,40 Uhr, 17 und 19 Uhr, Kurhaus).

Zum Abschluss am Montag, 30. Dezember, zünden die Veranstalter noch einmal ein Show-Feuerwerk. Die Furtwanger Band Bluesquamperfekt wird auf der Naturbühne ganztags im Wechsel mit Christian Torchiani Stimmung machen. Im Kurhaus wechseln sich Zydeco Annie & Swamp Cats mit Cajun- und Zydeco-Musik mit dem Duo Extra Art ab. Sie bringen eine bunte Mischung aus Zauberei, Artistik und Jonglage auf die Bühne. Über alle Tage verteilt wird zudem Rebecca Weisser auf der Naturbühne und im Kurhaus singen.

In der Kinderwelt neben dem Kurhaus gibt es Märchenstunde, Puppenspiel und eine atemberaubende Bike-Show mit Daniel Rall. Direkt auf dem Wasserfall wird Feuerkünstler Saraph alias Hannes Schwarz mindestens fünf Mal täglich seine spektakuläre Feuershow zeigen.