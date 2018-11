Triberg Weihnachtszauber im Kleinformat zieht ins Triberg-Land

Die Kaffeepause im Museumscafé wurde zu einem Meinungsaustausch genutzt, bei dem sowohl die aktuellen touristischen Projekte diskutiert wurden und bereits auch schon einen Ausblick auf die kommende Tourismussaison mit den anstehenden Neuerungen besprochen wurde.

Danach ging es auf Tour zur Modellbaufirma Faller nach Gütenbach. In Zusammenarbeit mit dieser Firma konnte im Herbst 2017 das neue Triberg-Land – Mit interaktiven Modellbauanlagen eröffnet werden, in dem die Besucher per Knopfdruck u.a. Miniatur-Züge und Autos in Bewegung setzen können.

Dabei erläutere Modellbauer Andreas Reinbold, der auch die Triberger Modellbauanlage des Triberger Bahnhofs erstellt hat, ausführlich die Firmengeschichte. Eine Werksführung schloss sich an, bevor dann im Ausstellungsraum der Firma das neue Modell für das Triberg-Land begutachtet wurde.