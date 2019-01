Triberg Weihnachtszauber: Gute Bilanz

Sagenhafte 52 Busse wies er ein, er und seine Helfer auf den vorgesehenen Busparkplätzen in Schonachbach. Mit einem perfekt ineinander greifenden Uhrwerk verglich Bürgermeister Gallus Strobel die Arbeit der Organisatoren und ihrem großen Helferstab und zollte ihrer Leistung großen Respekt. Er verwies darauf, dass eine ganze Region vom Weihnachtszauber profitiere und sicherte weiterhin die Unterstützung der Stadt zu. Der Kartenvorverkauf stieg auf 20 Prozent, die wohl längste Anreise bewältigte eine Besuchergruppe aus Australien. "Auch nach 15 Jahren gibt es nichts Schöneres als gerade in dieser Zeit Menschen glücklich zu machen", ergänzte Thomas Weisser. Und für den Helferstab um Rainer Huber ging der Weihnachtszauber noch direkt in der Nacht in die Abbauarbeiten über. Bereits am Silvestertag war die gesamte technische Ausstattung abgeräumt.