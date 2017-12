Triberg Weihnachtszauber: Ärger um Kurhaus-Toilette

Fischer bewertet das Verhalten des Bürgermeisters kritisch und meint: "Die Bürger der Stadt Triberg haben ohnehin erhebliche Einschränkungen in Kauf zu nehmen während der Veranstaltung Weihnachtszauber. Darf man dann auch noch die Bürgerrechte so einschränken?" Da der Weihnachtszauber auch eine Veranstaltung der Stadt Triberg sei, sollten die Stadt und der Bürgermeister dies honorieren. "Ein Rabatt für uns Bürger auf den Eintritt ist das mindeste, was man eigentlich erwarten könnte", regt Fischer an.