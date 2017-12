Triberg Weihnachten steht für Hoffnung

Raumschaft Triberg. Zahlreiche Gläubige feierten am Sonntagabend in der Christmette in der Triberger Stadtkirche St. Clemens und in der Schonacher St. Urbans Kirche die Geburt Jesus Christus.

Zur Eröffnung sang Kantorin Verena Schwer das Martyrologium die "Ankündigung der Geburt des Herrn", bevor mit feierlichem Einzug der erste der drei großen Weihnachtsgottesdienste begann. In Triberg, wie auch in Schonach wurde die Christmette von der Stadt- und Kurkapelle Triberg beziehungsweise dem Musikverein-Kurkapelle Schonach mitgestaltet.

"Die Weihnachtsgeschichte ist eine Liebesgeschichte, die die Beziehung zwischen Gott und den Menschen beschreibt", erläuterte Pfarrer Andreas Treuer in seiner Predigt. Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage sei die Vorstellung schwierig, dass Gott die Menschen wirklich liebe, doch bereits in den kleinen Dingen könne man immer wieder die Liebe Gottes sehen. "Die Liebe die in der Weihnacht begonnen hat, endet nie", führte er die Bedeutung der Geburt Jesu aus und brachte damit die Hoffnung, die für das Weihnachtsfest steht, zum Ausdruck.