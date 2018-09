Triberg Wasserfall-Lauf: 189 Starter sorgen für Rekord

Vor vier Jahren durch den Chefarzt der Asklepios-Klinik, Privatdozent Thomas Widmann, ins Leben gerufen, erfuhr der Wasserfall-Lauf in diesem Jahr eine deutliche Steigerung. "Geschäftsführer Stefan Bartmer-Freund stand fast täglich im Speisesaal und hat geworben", schmunzelte ein Mitarbeiter der Klinik. Es hat sich gelohnt, denn mehr als 110 Starter vom recht fitten Acht-Kilometer-Läufer bis zum Rollator-Marschierer machten mit – kein Wunder, dass am Ende 189 Läufer viele Kilometer zurücklegten.

Erstmals waren auch Vertreterinnen des Krebsverbands Baden-Württemberg vor Ort, Geschäftsführerin Ulrika Gebhardt und ihre Mitarbeiterin Vanessa Lenkenhoff. Letztere machte trotz einer kleinen Verletzung spontan die Kurzstrecke mit – im nächsten Jahr will sie gar die harten acht Kilometer angehen. Als "mittlerweile etabliert" sehen die Organisatoren die Läufe, die am 22. September ab 10 Uhr in die vierte Runde gegangen waren. Wiederum sorgten Skizunft und Turnverein Triberg für eine erstklassige Organisation.

Der Chefarzt der Asklepios-Klinik gehört bundesweit zu den führenden Köpfen, die sich mit "Sport nach Krebs" beschäftigten. Er freute sich auf die Läufe und hoffte auf eine sehr gute Resonanz, so Widmann. Bartmer-Freund erklärte, dass seitens der Klinik auch heuer für jeden Teilnehmer fünf Euro für die Krebsforschung gestiftet werden.