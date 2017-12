Triberg Wallfahrtskirche bleiben Gläubige aus

Einen längeren Gedankenaustausch gab es über die Belebung der Wallfahrt zu "Maria in der Tanne". Das Seelsorgeteam vertrat die Meinung, dass 9 Uhr die ideale Uhrzeit für den Wallfahrtsgottesdienst am Samstag sei, weil die Kirchenbesucher anschließend einkaufen wollen. "Zu den wöchentlichen Pilgergottesdiensten um 11 Uhr, die unter der Regie der Stadtverwaltung im Mai und Oktober gefeiert werden, kommen neben den Einheimischen nur wenige Touristen", wusste Diakon Klaus-Dieter Sembach. Pfarrer und Diakon waren sich einig, dass eine überschaubare Schar von Besuchern die Wallfahrtsgottesdienste frequentiere. Die großen Massen fehlen aber.

"Die auswärtigen Pilgergruppen, die ihren eigenen Pfarrer mitbringen, kommen in der Regel am Nachmittag", ergänzte Sembach. Er erinnerte daran, dass früher die Wallfahrtskirche im weiten Umkreis als Hochzeitskirche galt und noch vor einem halben Jahrhundert jährlich 250 Trauungen gefeiert wurden. "Heute lassen sich pro Jahr höchstens drei Brautpaare dort trauen", sagte er. Dabei habe es in der Nußbacher Kirche in diesem Jahr acht Trauungen gegeben. Die Taufen und Trauungen nehmen derzeit zu, aber nicht in der Wallfahrtskirche.

Die Anbetungsstunde am Donnerstagabend in der Kirche "Maria in der Tanne" werde nicht angenommen. "In der Regel kommen nur fünf bis acht Beter", bedauerte der Diakon. Pfarrgemeinderätin Christiane Palmer erinnerte daran, dass sich in früheren Zeiten nach festlichen Gottesdiensten eine kurze Anbetung vor dem Allerheiligsten angeschlossen habe. "Es ist nicht sinnvoll, die Anbetung mit der heiligen Messe zu verknüpfen", antwortete Pfarrer Treuer. Das Fronleichnamsfest bilde eine Ausnahme.

Pfarrgemeinderätin Ulrike Kienzler regte Besinnungswochenenden an. Es wurde zudem festgestellt, dass viele Touristen die Kirche oft nicht finden. Die Ausschilderung sollte daher optimiert werden.