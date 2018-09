Triberg (rtr). Eine Sanierung des Waldsportbads ist Thema der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 12. September. Die öffentliche Sitzung am Mittwoch im Kurhaus beginnt um 18.30 Uhr. Weiteres Thema ist der Neubau des Netto-Markts in der Schwendistraße, die Sanierung des Wasserbehälters Wässerlewald, der Neubau der Feuerwehrgarage in Nußbach und verschiedene weitere Bauangelegenheiten.