Triberg Waldarbeit darf nie Routine werden

Außerdem erfuhren die Teilnehmer, was bei der Fällung, die durch die Seilwinde unterstützt wird, zusätzlich zu beachten ist. Johann Thum machte die Waldwirte auf moderne Hilfsmittel im Wald aufmerksam. So riet er ihnen zur Teleskopstange, um das Seil, das die Fällung unterstützt, möglichst hoch am Stamm anzubringen.

Von Anlegeleitern für diesen Fall warnte er die Teilnehmer eindringlich. Die zweite Tageshälfte war für die Praxis im Wald vorgesehen. Auf dem Gelände von Clemens Hug demonstrierten Johann Thum und Friedhelm Bossert Schritt für Schritt die Sicherheitsfällung und das Fällen mit Unterstützung der Seilwinde.

Mit großem Interesse verfolgten die Teilnehmer die Anleitungen, stellten Fragen und bewerteten gemeinsam das Vorgehen. Neben der Teleskopstange kam auch der mechanische Fällkeil zum Einsatz. Gerade bei Totholz oder bei kranken Eschen, so Johann Thum, eigne sich dieser Keil. Da sein Betrieb weniger Körpereinsatz erfordert und absolut geräuscharm ist, könne der Waldarbeiter abbrechende Äste und Veränderungen im Stamm schneller hören und sich in Sicherheit bringen. Für alle Teilnehmer gab es Neues zu erfahren, Kenntnisse aufzufrischen und natürlich war der Lehrgang auch ein willkommener Anlass für den Austausch untereinander.