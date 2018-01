Triberg Wahlprüfung ergibt keinerlei Beanstandungen

Dieser formelle Akt ist nun möglich, nachdem das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis der Stadtverwaltung Triberg schriftlich per Wahlprüfungsbescheid mitteilte, dass die Prüfung der Wahlunterlagen keinerlei Beanstandungen ergeben hat. "Die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Triberg vom 12. November 2017 wird also für gültig erklärt", heißt es in der Einladung der Stadtverwaltung zur Sondersitzung des Gemeinderats.

Wie das Landratsamt auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte, ist nach seiner Kenntnis auch keine Klage beim Verwaltungsgericht Freiburg seitens des zur Wahl nicht zugelassenen Günther Möckeschs eingereicht worden. Der Triberger Hotelier hatte dazu einen Monat lang Zeit, nachdem das Landratsamt seinen Einspruch gegen die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl Anfang Dezember als unbegründet zurückgewiesen hatte. Dies mit der Begründung, dass seine Bewerbung wegen Frist- und Formfehlern vom Gemeindewahlausschuss der Stadt Triberg zu Recht nicht zugelassen wurde.

Bei der Bürgermeisterwahl am 12. November 2017 stand somit der 63-jährige Amtsinhaber Gallus Strobel als alleiniger, zugelassener Kandidat auf dem Wahlzettel. Er wurde mit 94 Prozent der gültigen Stimmen und damit von 933 Bürgern für eine weitere Amtszeit gewählt. Nach seiner nochmaligen Vereidigung am Mittwoch kann Strobel am Donnerstag, 1. Februar, seine dritte, achtjährige Amtsperiode als Bürgermeister der Stadt Triberg einläuten.