Triberg Vorverkauf startet

Triberg. Der Triberger Weihnachtszauber feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Mehr als 140 Shows werden an sechs Tagen das Publikum unterhalten und ein abwechslungsreiches Programm bieten. Täglich fünfmal wird auch wieder die Feuershow von Hannes Schwarz alias Saraph direkt an den Wasserfällen zu sehen sein.