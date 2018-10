Triberg Vorlesen ist nicht nuretwas für kleine Kinder

Besonders gut kommen da die Geschichten um Paul und Tabea an – und drei dieser Bücher, beginnend bei "Paul, Tabea und das blaue Messer" über "Paul, Tabea und die brennende Hütte" und zuletzt "Paul, Tabea und das Friedhofsgespenst", hatte der Autor mitgebracht.

Bei den jeweiligen Lesungen forderte Schuker vor allem eines: Absolute Ruhe! Er hatte die Klasse stets im Blick und unterband sofort alles Geflüster nebenbei. Drei Szenen las er vor, aus dem "blauen Messer" für die erste Klasse, aus der "brennenden Hütte" der zweiten.

Danach stellte zunächst er Fragen, die mit den Büchern herzlich wenig zu tun hatten, sondern nur die Aufmerksamkeit der Kinder wecken sollte. Erst danach stellte er auch Fragen zum jeweiligen Buch und den gelesenen Texten daraus.

Und – bevor die Stunde zu Ende ging, hatten die Schüler auch die Möglichkeit, an den Schriftsteller selbst Fragen zu stellen: Wie kommt man zum Schreiben, woher kommen die Ideen oder welches Lieblingsbuch der Autor hat und viele weitere Fragen spielten da eine wichtige Rolle.

■Der Frederick-Tag findet in Baden-Württemberg an praktisch jeder Schule und an vielen anderen Orten statt. Zurück geht er auf die Maus Frederick, die statt Wintervorräten lieber Wörter, Farben und Sonnenstrahlen sammelt und die anderen Mäuse damit in den kalten und dunkeln Wintertagen beglückt.