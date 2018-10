Triberg Vorgezogene Wahlen des SPD-Vorstands

Unter der Wahlleitung von Friedhelm Weber, SPD-Vorsitzender in Triberg, wurden in einzelnen, geheimen Wahldurchgängen der Vorsitzende Volker Kölsch; Schriftführerin Barbara Schwer; Kassiererin Barbara Kuner und Beisitzer Dirk Jeschull in ihren Ämtern bestätigt.

Als Beisitzer wurde Raphael D’Avis, der seine Bereitschaft zur Kandidatur schriftlich bestätigt hatte, neu gewählt. Der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden wurde nicht neu besetzt.

In der anschließenden Sitzung diskutierten die Mitglieder die bevorstehenden Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahlen im Mai 2019. Man werde alle Bemühungen unternehmen, um eine erfolgreiche Gemeinderatsliste auf die Beine zu stellen.