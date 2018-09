Triberg Vorarbeiten erledigt

Triberg-Nußbach (hjk). Zu Lasten der Gemeinde gehen die Arbeiten zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Nußbach. Nachdem das marode Dach neu eingedeckt wurde, sollen nun durch einen Anbau an das bestehende Gerätehaus neue Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge entstehen, da die aktuellen Fahrzeuge sehr viel höher und größer sind als die älteren, wie Bürgermeister Gallus Strobel in der Gemeinderatssitzung in Triberg feststellte.