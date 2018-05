Triberg Vor 50 Jahren das Ordensgelübte

Triberg-Nußbach. Schwester Maria Franziska, den Nußbachern besser bekannt als Helga Zähringer, feierte vor kurzem ihr Ordensjubiläum der Goldenen Profess. Seit ihrer Einkleidung und Aufnahme in den Orden der Schwestern zum Heiligen Kreuz sind 50 Jahre vergangen.

Helga Zähriger wurde 1941 als siebtes Kind von Maria und Philipp Zähringer im Tannholz geboren. Sie besuchte die Volksschule in Nußbach und begann nach ihrer Schulzeit im Singener Krankenhaus ihre Ausbildung in der Krankenpflege. Im Anschluss war sie drei Jahre im Überlinger Krankenhaus beschäftigt, ehe sie 1966 im Kloster Hegne bei den Schwestern zum Heiligen Kreuz ihre Ordensausbildung begann. 1968 feierte sie mit ihrer Profess die Aufnahme in den Orden, dessen Zentrum im schweizerischen Ingenbohl liegt.

Ihre ersten Jahre im Kloster verbrachte sie auch mit Fortbildungen und Seminaren zu ihrem Thema der Krankenpflege. Ab 1974 war sie drei Jahre in der Sozialstation Bühl im Einsatz für die Kranken, ehe sie 1977 die Leitung und den Aufbau der Sozialstation Villingen übernahm. "Wir hatten damals nichts, außer einem Holznachtstuhl", erinnerte sich Schwester Maria Franziska im Nachgang amüsiert. Mit ihrem Team ermittelte sie den Bedarf an Pflegeangeboten und Fachpersonal, kümmerte sich um die Organisation und war selbst im Einsatz. 1987 wurde sie zur Sozialstation nach Achern versetzt, wo sie bis 1999 aktiv den Dienst an den Kranken und Bedürftigen versah. Von dort aus wurde Helga Zähringer zurück ins Kloster Hegne berufen. "Nicht strafversetzt, sondern abberufen", fügte sie lachend hinzu. In ihrem Mutterhaus war sie für die Pflege ihrer Mitschwestern im klösterlichen Pflegeheim St. Anna verantwortlich.