Triberg Von Verdis Aida bis zu Wagners Walküre

Keine Geringere als Anna Netrebko eröffnet die Saison am Samstag, 6. Oktober, und singt Titelrolle der Aida erstmals an der Metropolitan Opera New York. Eine prachtvolle Inszenierung, die das Ägypten der Pharaonen durch ein großartiges Bühnenbild auferstehen lässt. Aida ist eine äthiopische Königstochter, die nach Ägypten verschleppt wurde. Heerführer Radamès muss sich entscheiden zwischen seiner Liebe zu ihr und seiner Loyalität dem Pharao gegenüber beziehungsweise der Hochzeit mit dessen Tochter Amneris, gesungen von der Mezzosopranistin Anita Rachvelishvlli. Pyramiden, Triumphmarsch, Aida-Trompeten – all das zeigt diese fulminate Oper, die 1871 in Kairo uraufgeführt wurde. Gesungen wird in italienisch mit deutschen Untertiteln.

Elina Garacnčverkörpert zusammen mit Roberto Alagna in der Neuproduktion des Tony Award-Gewinners Darko Tresnjak das tragische Liebespaar Samson et Dalial von Camille Saint-Saëns. Alagna wird später in der Saison ein weiteres Mal zu erleben sein: in Bizets Carmen an der Seite von Clementine Margaine. Noch im Oktober kommt es zum lang ersehnten Wiedersehen mit Jonas Kaufmann in Puccinis La Fanciulla del West. Im Dezember können sich alle Opernfans auf eine Neuinszenierung von Verdis La Traviata in Starbesetzung freuen. Diana Damrau und Juan Diego Flórez sind die unglücklichen Protagonisten. Yannick Nezet-Seguin dirigiert dieses Sängerfest. Das Jahr 2019 wird von Anna Netrebko mit ihrem zweiten Einsatz in dieser Saison begrüßt. Sie ist die Titelheldin in Cileas herzzerreißendem Meisterwerk Adriana Lecouveur.

Im Frühjahr wird Tenor Javier Camarena die gefürchtete Arie Ah, mes amis mit den berüchtigten neuen hohen Cs in La Fille Du régiemnt schmettern. Seine Angebetete in dieser romantischen Opera-comique von Gaetano Donizetti ist die temperamentvolle Pretty Yende. Ebenfalls ein Wiedersehen gibt es mit Robert Lepages atemberaubender Ring-Inszenierung. Zumindest mit einem Teil davon. Wagners Walküre steht gegen Ende der Saison auf dem Programm. Ergänzt wird das Programm durch zwei Raritäten: Marnie, deren Geschichte Alfred Hitchcock zu seinem berühmten Film inspirierte und Poulencs Dialogues des Carmélites rund um die Geschehnisse im Karmelitinnenkloster in Compiègne zur Zeit der französischen Revolution.