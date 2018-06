Triberg Von Händel über Mozart bis hin zu Abba

Und wenn Gabriele König in der Asklepios-Klinik antritt, sind die Zuhörerplätze besetzt. Ihre Töchter waren verhindert, so nahm die Klaviervirtuosin eben allein Platz am Flügel der Klinik Platz und lud zu einem Konzert-Gespräch über die Musikstile der Jahrhunderte ein.

Zu jedem der Stücke und zum Komponisten hatte Gabriele König einige Informationen parat. Sehr virtuos spielten sie dann Werke, die von Arcangello Corelli (VII. Pastorale aus dem Oratorium opus 6) über Johann Sebastian Bach (Schafe können sicher weiden), Georg Friedrich Händel (Fantasia), Joseph Haydn (Serenata für Streicher opus 3 Nummer 5), Wolfgang Amadeus Mozart (das bekannte Rondo alla turca) bis hin zu George Gershwin (Summertime), Harold Arlen (Over the Rainbow) und Abba (Thank You For The Music) reichten.

Dazu erzählte sie, dass die Werke des großen Johann Sebastian Bach nach dessen Tod im Jahr 1750 nahezu ein Jahrhundert lang kaum noch gespielt wurden oder dass Claude Debussy (Claire de lune) zu seiner Zeit deshalb kaum Beachtung fand, da er "rebellisch und ungestüm" und seine Werke "bizarr und unverständlich" seien – heutzutage kaum nachvollziehbar. Sie wusste auch, dass Ludwig van Beethoven sein berühmtes Werk "Für Elise" eigentlich "Für Therese" hätte heißen müssen – es wurde im Nachlass von Therese Malfatti gefunden. Die Musik von Frédéric Chopin zeichne sich vor allem dadurch aus, dass sie für die Hand des Musikers immer leicht zu spielen sei – die schwächeren Finger lägen immer auf den weißen Tasten. Vor allem im zweiten Teil des feinen kleinen Konzerts wurde es durchaus modern, Gabriele König zeigte, dass sie "nicht nur Klassik kann".