Triberg Vom Wiesenbett bis zum "Posten 61"

Wer die Romantik liebt, kommt in der "Teich- oder Deichschlucht" bei Gütenbach auf seine Kosten. Der Geschichtsfreund erfährt, dass in glücklichen Zeiten Kaiser Wilhelm II. auf der Baar einen Auerhahn erlegte. Kunstfreunde werden "Über die unendliche Freiheit von Farbe, Malerei und Raum" des Künstlers Emil Kiess informiert.

Ein enormes Wissen über unglaublich viele Gesteinssorten im Schwarzwald-Baar-Kreis breitet Martin Fetscher aus: ein regelrechter Kurs über die Geologie unserer Heimat. Und damit kommt auch Triberg zu Wort. Der Triberger Granit, bekannt für seine Härte, folglich schwer zu bearbeiten, deshalb besonders für Treppen und Türschwellen geeignet, hat seinen "natürlichen" Platz zwischen Buntsandstein, Schilfsandstein, Quarzporphyr und Arietenkalk. Das ist Erdgeschichte. In historischer Zeit wurden die Steine für Bauten gebraucht. Die Römer verwendeten sie für Säulen und Denkmäler, das Mittelalter für Burgen, Stadtmauern, Kirchen und Stadthäuser. Beispiele hält unsere Gegend für diesen Almanach in Fülle bereit.

Wundervolles Wiesenbett

In eine Marktlücke stießen Barbara Bruker-Wernet und Ehemann Bernd auf dem Hilserhof in Gremmelsbach. Von der Konzeption das "Wundervolle Wiesenbett" erfuhren sie durch einen Newsletter, um 1990 entwickelt in Holland. Begeistert packten sie zu, anknüpfen konnten sie an "Ferien auf dem Bauernhof", einem der ersten dieser Angebote in Gremmelsbach. Mit dem Wiesenbett sind sie die Ersten in Deutschland. Es ist ein echtes Alternativangebot.

Es gibt hier keinen elektrischen Strom, also kein Fernsehen, dafür einen Holzofen in der Wohnung, Möbel aus rohem Holz, eine Petroleumlampe, einen Wellnessbereich und eine Sauna, eigenes Quellwasser und ein Essen wie in uralten Zeiten: Milch, Most, Brot, Eier, Wurst, Schwarzwälder Schinken. Die Kinder schließen mit den Tieren Freundschaft und wollen sie am liebsten mit nach Hause nehmen.

Gäste kommen aus halb Europa, drei Generationen in einer Familie, Presse, Rundfunk und Fernsehen waren schon zu Gast und berichteten. Für die Gastfamilie bedeutet das aber, immer auf der Höhe der Zeit bleiben, Schulungen besuchen und, was sie am liebsten tun, mit den Gästen in Kontakt bleiben.

Im Bahnwärterhäuschen

Auch alternativ, aber ganz anders: "Posten 61", die "Blockstelle" in Gremmelsbach. Ferien im Bahnwärterhäuschen, dem leer stehend in erbärmlichen Zustand der Abbruch bevorstand, hätte es nicht Christoph Freudenberger entdeckt und erworben. Sein Prinzip: alte Gebäude mit alten Materialien restaurieren. Das hat er gemacht. Die Räume sind unverändert, sie sollen Geist und Atmosphäre des vorvergangenen Jahrhunderts spürbar machen. Strom und Wasser sind im Haus wie schon für die Bahnwärterfamilien. Boiler und Waschmaschine sind angeschlossen.

Von April bis Weihnachten kann das Häuschen gemietet werden. Gedacht ist in erster Linie an gestresste Manager und Menschen, die die Eisenbahn lieben. Ein kleines Opfer ist damit verbunden: Das Auto muss bei der Kirche stehen bleiben.

Kultur im Fabrikgebäude

Von Schonach wird der "Kuckuck", wo Schwer was los" ist, vorgestellt. Waltraud und Gerold Schwer haben aus einer Kuckucksuhrenmanufaktur ein Haus der Begegnung gemacht. Eine leichte Sache war das nicht, geben sie zu, aber es ist geschafft.

Den "Schonacher Kulturtagen" stellten sie die Räumlichkeiten zur Verfügung für Cego- und Vier-Anderle-Runden sowie für Konzerte. Zum besonderen Flair trägt bei, dass man vom Fabrikgebäude so viel wie möglich beließ, auch vom Inventar, also Uhren und Maschinen. Doch das ist nur die eine Seite. Waltraud Schwer ist auch Konditormeisterin. In einem Anbau, der "Konditorei Kirsch", bietet sie die besten Torten an – alles aus heimischen Früchten. Auch hier, wie in den vorhergehenden Gastlichen Häusern gehen Vergangenheit und Gegenwart eine Verbindung ein. Hier ist es im Namen ("Kuckuck") und im Werbesport ("Schwer was los") sichtbar gemacht.

Ärztemangel

Einen eigenen Abschnitt im Kapitel "Aus dem Kreisgeschehen" widmet Landrat Sven Hinterseh dem Ärztemangel im ländlichen Raum. Dem Problem stellten sich die Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen. Die Lösung könnte in attraktiven Arbeitsmodellen für junge Ärzte, lokalen Gesundheitszentren und Verbünden von Ärzten und Kliniken zur Weiterbildung bestehen. Diese Bemühungen würden die Landkreise unterstützen. Illustriert werden diese Ausführungen durch das Schild am Ortseingang von Schönwald "Landarzt gesucht".

Das "Quellenland Schwarzwald-Baar-Kreis" hat nun auch einen offiziellen Marsch, getextet und komponiert von Mathias Gronert. Ihn und die Haus- und Hofkapelle des Landratsamts stellt im Almanach ebenfalls Susanne Kammerer aus Schonach vor.

Mehr Einwohner

Zum Schluss beinhaltet der Almanach zwei aktuelle Nachrichten aus Triberg: Bürgermeister Gallus Strobel ist zum dritten Mal wieder gewählt. Und: Triberg hat 13 Einwohner mehr, das sind 0,27 Prozent, Schonach vier, das ist 0,1 Prozent und Schönwald neun, also 0, 38 Prozent.