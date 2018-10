Triberg Vom Losbach zu Fuß eine Stunde zur Schule

An solchen Tagen kommen die Erinnerungen. Leicht hatte es Erika Reiner nicht immer. Geboren ist sie im "Losbach" zu Schonach gehörend. Ein etwas abgelegenes Tal also und dem Örtchen Gremmelsbach näher, daher besuchte sie auch dort die Schule. Damals war es noch nicht so einfach mit dem Schulweg, da gingen alle Kinder zu Fuß – und war der Weg noch so weit.

Erika Reiner musste vom Losbach runter ins Tal und dann ins Dorf Gremmelsbach hoch laufen und nach Unterrichtsschluss wieder zurück. So etwa eine Stunde ein Weg, keine Kleinigkeit für sie, die oft auch Wind und Wetter ausgeliefert war.

Im landwirtschaftlichen Anwesen der Eltern wuchs sie mit neun Geschwistern auf, sie war die Jüngste. Erika war noch im Schulalter, da starb ihre Mutter, ein herber Schlag für die ganze Familie. Nach Beendigung der Schulzeit blieb sie, wie es früher auf den Höfen üblich war, daheim um überall mitzuhelfen.