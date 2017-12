Triberg Vom "himmlischen Boten" ein Geschenk

Immer wieder musste zwischen den Auftritten die Bühne umgebaut werden und bei jedem Auftritt schmückte ein anderes aufwendig gestaltetes Bild den Hintergrund.

Zudem galt es für das Helferteam hinter der Bühne, die Turngeräte, die im Vorfeld der Veranstaltung extra aus der Sporthalle ins Haus des Gastes transportiert worden waren, an den Platz zu schieben, wo sie für den nächsten Auftritt gebraucht wurden.

"Hello Girls" hieß es beim Auftritt der Vorschulmädchen, die zu passender Musik ihr Können unter Beweis stellten und dabei von Annette Seifert und Sanja Kienzler unterstützt wurden. Wie Sport verschlafene Mädchen munter macht, zeigte die Minileistungsriege von Birgit Wissler mit einem kreativen Auftritt.

Begeisterung rief auch der Auftritt der Leistungsriege Jungs unter der Leitung von Oberturnwart Hansjörg Faller hervor. Am Barren, an den Ringen und am Pferd führten die Jungs gekonnt ihre Übungen aus, während die Mädchen der ersten bis dritten Klasse als Crazy Girls die Bühne unsicher machten.

Bezaubernd wurde es bei der Vorführung der Ballett-Gruppe, die angeführt von Simone Puchinger Harry Potter umsetzte, bevor es sportlich mit den Mädchen der vierten und fünften Klasse und Nicole Paul nach New York weiterging.

Ins alte Ägypten und den Orient entführte der Auftritt "Aladin" der Mädchen der sechsten bis achten Klasse unter der Leitung von Stefanie Dold. Einen weiteren Höhepunkt bildete die Leistungsriege der Jungen, die als Blues Brothers sowohl sportlich als auch musikalisch einiges zu bieten hatten und deren Auftritt lang anhaltenden Applaus hervorrief.

"Sweet like Cola" gab sich die Leistungsriege Mädchen zum Abschluss des turnerischen Teils der Feier. Lobende aber auch mahnende Worte für die jungen Turner hatte der Nikolaus mitgebracht, der die Kinder dazu aufforderte, ihm vorzuturnen, wovon gerade die Kleinsten nicht genug bekommen konnten. Voll des Lobes war der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht auch für die Trainer, bevor es für jedes TV-Kind vom "himmlischen Boten" ein Geschenk gab.