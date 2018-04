Triberg Vier Themen stehen zur Auswahl

Triberg (hjk). Theoretisch wäre schon alles vorbei gewesen für die 58 Prüflinge der Realschule Triberg, denn Deutsch ist ja bekanntlich das erste Fach, zu dem die schriftliche Abschlussprüfung geschrieben wird. Viele Klassen in Baden-Württemberg wären eigentlich wohl schon auf Abschlussfahrt, wäre da nicht der Tag gewesen, an dem in Bad Urach festgestellt wurde, dass der Umschlag mit den Prüfungsunterlagen offensichtlich geöffnet worden war.