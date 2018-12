Triberg Vielfältiges Programm fasziniert

Wenn am Wasserfall die Flammen züngeln, wenn Feuerbilder einen reizvollen Kontrast zu den Wasserkaskaden bilden und zeitweise alles in Flammen zu stehen scheint, laufen die Feuerkünstler Hannes Schwarz und Eldur Toa zu Höchstform auf.

Triberg. Gemeinsam mit ihrem Helferteam auf der Plattform ganz nah beim Wasser präsentieren der gebürtige Triberger und sein Mentor ein atemberaubendes Spiel mit dem Feuer. Vom filigranen Züngeln der Flammenbilder bis zu gewaltigen Feuerstößen demonstrieren die Künstler ihr Können. Moderator Tim Dickmann hilft jeden Abend direkt bei den Zuschauern beim Einweisen und lotst die Familien mit Kindern freundlich auf die Plattform, damit auch die kleinen Gäste die Feuershow genießen können.

Während der Wartezeit informiert Hannes Schwarz über eine Videoleinwand über seinen Auftritt bei der Fernsehshow "Das Supertalent" am vergangenen Samstag in Köln. Mit Fotos und kurzen Filmen verschafft er seinem Publikum einen Überblick auf den größten Moment seiner Karriere, auf den er acht Jahre hin gearbeitet hatte. In der Zeit des Triberger Weihnachtszaubers präsentieren Hannes Schwarz und Eldur Toa in einem Mammutprogramm an den jedem der sechs Abende fünf Mal ihre Feuerspiele.