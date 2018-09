Triberg Vieles spricht für Triberg

Der heiß-trockene Sommer hat auch die Wassermenge von "Deutschlands höchsten Wasserfällen" weniger werden lassen. Aber der städtische Marketingleiter Nikolaus Arnold ist sich sicher: "In der Gutach fließt immer Wasser."

Triberg. Um die Attraktion Tribergs braucht einem nach Meinung Arnolds keine Bange zu sein. Die Gutach werde in diesem Bereich immer Wasser führen. Der Marketingleiter verweist auf den Ursprung der Gutach bei der Hubertuskapelle in Schönwald. Es handle sich um ein Hochmoorgebiet. "Von dort kommt immer Wasser", ist Arnold zuversichtlich. Doch er räumt ein, dass die Wassermenge Schwankungen unterliege, je nach Intensität der Niederschläge und Länge der Trockenperiode. Nach drei Tagen Regen "donnert" die Gutach über die Felsformationen zu Tal. Aktuell sei es etwas weniger Wasser. Aber ein Besuch des Wasserfalls lohne sich allemal, auch wegen der "tollen Naturkulisse".

Davon machen auch viele Besucher Tribergs Gebrauch. Allein im vergangenen Jahr waren es 413 973 Gäste, die an der Wasserfallkasse registriert wurden. Damit erweist sich das dortige Naturschauspiel als die Hauptattraktion, die von der Stadt auch regelmäßig gepflegt wird. Arnold erinnert an die Besucherplattform, in die vor ein paar Jahren investiert wurde, "damit die Leute noch näher an den Wasserfall kommen". Immer wieder werde auch Geld für die Instandhaltung der Wege ausgegeben. Die Kassenhäuschen seien mittlerweile alle mit Strom ausgestattet. Ein Ziel sei es noch, freies WLAN im Wasserfallgebiet anzubieten. Da sei man dran. Als erster Hotspot sei im Bereich des Rathauses im vergangenen Jahr freies WLAN eingerichtet worden.