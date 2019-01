Triberg Viele neue Mitglieder beim VdK

Birkenholz warf auch einen Blick über den regionalen Tellerrand. Erstmals in der Geschichte des Sozialverbands stehe eine Frau an der Spitze: die von Geburt an blinde ehemalige Biathletin und Langläuferin Verena Bentele. "Sie bringt frischen Wind in etwas steif gewordene Strukturen", ist sich Birkenholz sicher.