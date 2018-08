Triberg Viel Spaß auf den Achterbahnen

Neben zahlreichen Shows und anderen Attraktionen ließen sich die Kinder vor allem von den spektakulären Achterbahnen wie "Silver Star", "Wodan" oder "Blue fire" begeistern. Zudem konnten sie die Natur mit farbenfrohen Blütenarrangements erleben. Auch die jüngeren Teilnehmer kamen bei dem Ausflug voll auf ihre Kosten, sie konnten sich an diversen Wasserflächen und vielen großen Spielplätzen austoben.

Nach einem erlebnisreichen und lustigen Tag im Europapark kamen die Kinder und Familien abends mit vielen neuen Eindrücken müde und geschafft am Marktplatz in Triberg an und wurden wieder von ihren Eltern in Empfang genommen.